PSG : Le grand projet de cette recrue de Campos se met en place

Publié le 20 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Recruté lors des derniers instants du mercato estival, Fabian Ruiz aurait un plan précis en tête qui consisterait à chambouler la hiérarchie des milieux de terrain au PSG afin d’y faire son trou. De ce fait, l’international espagnol mettrait alors toutes les chances de son côté pour le Mondial. Et Christophe Galtier compte sur son expérience.

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Fabian Ruiz a lui aussi débarqué au Paris Saint-Germain, mais en toute fin de mercato avant que Carlos Soler ne ferme le dossier des arrivées dans les ultimes heures du marché des transferts. Avec le nouveau système mis en place par Christophe Galtier au PSG, les places sont chères au milieu de terrain.

Fabian Ruiz veut se montrer avant la Coupe du monde

Mais pas de quoi effrayer Fabian Ruiz. Disposant du statut d’international, l’Espagnol aurait la ferme intention de faire son trou au PSG et de ne pas être qu’un simple remplaçant. D’après les informations divulguées par Le Parisien samedi, Ruiz voudrait bouleverser la hiérarchie afin de se montrer aux yeux de Luis Enrique, sélectionneur de La Roja , en amont de la prochaine Coupe du monde en novembre prochain.

Fabian Ruiz a été juste techniquement pour sa première titularisation

Lors du déplacement à Lyon dimanche soir pour le choc face à l’OL, Fabian Ruiz a été titularisé pour la première fois depuis son transfert au PSG. Et les statistiques parlent d’elles-mêmes. Avec 93% de passes réussies, le milieu de terrain espagnol s’est démarqué par sa justesse technique dans les transmissions. Et bien qu’il ait été remplacé un peu avant l’heure de jeu, Fabian Ruiz a fait bonne impression.

