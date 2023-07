Transferts - PSG : Kylian Mbappé peut-il échapper au Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé n’envisage pas de prolonger et souhaite rester au PSG, et ce malgré l’ultimatum fixé par le président Nasser Al-Khelaïfi. Le Real Madrid apparaît toujours comme le grand favori pour accueillir l’international français, cet été ou en 2024. Cependant, d’autres destinations ont été évoquées ces dernières heures, plus précisément en Premier League. Le prodige tricolore peut-il alors encore échapper à la Casa Blanca ?

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? L’été promet d’être long pour le champion du monde 2018, qui a informé le PSG dans une lettre qu’il ne prolongerait pas. Ainsi, le capitaine de l’équipe de France se retrouve en positon de force, lui qui est libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024 en vue de la saison suivante. Un scénario que ne veut pas connaître le PSG, qui a lancé un ultimatum à son joueur.

Que va décider le Real Madrid ?

Cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé qu’il ne laissait pas le choix à Kylian Mbappé, qui doit donc apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG ou bien se résoudre à partir dès cet été, quand bien même la formation parisienne n’apparaît pas en position de force. Le Real Madrid suit évidemment la situation de près, bien qu’aucune offensive concrète ne soit à signaler pour l’heure. Il faut dire que Florentino Pérez peut attendre, lui qui se voyait accueillir sa grande priorité à l’été 2024, lorsque son contrat sera arrivé à expiration.

Liverpool et Arsenal font aussi parler d’eux