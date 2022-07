Foot - Mercato - PSG

PSG : Kurzawa craque sur les réseaux, son énorme coup de gueule

Publié le 22 juillet à 17h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG souhaite s’en séparer, Layvin Kurzawa semble bien déterminé à rester, et ce même si Christophe Galtier ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Une situation qui fait réagir sur les réseaux sociaux, où un compte parodique a notamment relayé une fausse déclaration du latéral gauche, ce qui n’a pas été du goût du principal intéressé.

Alors qu’il n’a disputé qu’une rencontre la saison dernière, à l’occasion du Trophée des Champions face au LOSC, Layvin Kurzawa semble reparti sur les mêmes bases avec Christophe Galtier. Le latéral gauche n’a pas été convié au Japon avec le reste du groupe pour la tournée de presaison puisque le PSG ne compte plus sur lui et espère le voir partir avant la fin du mercato estival.

Une blague qui ne passe pas auprès de Kurzawa

Cependant, avec un contrat courant jusqu’en juin 2024 et un salaire confortable, Layvin Kurzawa n’est pas pressé de faire ses valises, et ce malgré le risque de disputer une nouvelle saison blanche au PSG. Une situation qui a inspiré le compte parodique "AotuFoot" sur Twitter , relayant une fausse déclaration de l’international français concernant sa situation dans la capitale : « Tant que les zéros entrent sur le compte, on prend, ça me laisse plus de temps pour la musculation et les loisirs. »

Ça vous amuse de raconter de la merde !! Puis il faut savoir que c’est un faux compte le vrai compte c’est @ActuFoot_ merci https://t.co/y5wM1G4eiX — layvin kurzawa (@layvinkurzawa) July 22, 2022

« Ça vous amuse de raconter de la merde ! »