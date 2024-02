Transferts - PSG : Dembélé au cœur de grosses accusations !

Axel Cornic

Emmanuel Petit a fait un constat assez troublant sur le changement radical chez Ousmane Dembélé, arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone. Lorsqu’il était en Catalogne, l’international français avait en effet rencontré énormément de problèmes, sur comme en dehors du terrain.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a pu totalement révolutionner son visage en attaque et s’est notamment tourné vers quelques stars de l’équipe de France de Didier Deschamps. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui après des débuts compliqués semble enfin montrer toute l’étendue de son talent à Paris.

« Quand je vois Ousmane Dembélé ici au PSG... »

Interrogé par AS , Emmanuel Petit a constaté un réel changement chez Dembélé, depuis ses mésaventures au FC Barcelone. « Il y a tellement de joueurs blessés pour des semaines et des semaines à Barcelone, c’est plutôt inquiétant. Quand je vois Ousmane Dembélé ici au PSG, il n’est pas blessé du tout » a déclaré le Champion du monde ‘98, qui a porté les couleurs du FC Barcelone lors de la saison 2000/2001.

« Il était toujours blessé à Barcelone »