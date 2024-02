Après Mbappé, le PSG va perdre une autre star ?

Benjamin Labrousse

C’est confirmé depuis la semaine dernière, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Le prochain mercato estival s’annonce donc d’ores et déjà bouillant à Paris, alors que plusieurs médias ont annoncé ce mercredi que le capitaine Marquinhos pourrait également être convoité par un cador européen. Explication.

Une nouvelle révolution s’annonce au PSG. Si la saison est encore en cours et que le club parisien est encore engagé dans toutes les compétitions, le prochain mercato estival s’annonce extrêmement palpitant. Et pour cause, la star du PSG et meilleur buteur de l’histoire du club Kylian Mbappé va quitter le club à l’issue de son contrat en juin prochain.

Départ de Mbappé : Le PSG prend une décision https://t.co/r5HBBBvlXX pic.twitter.com/ljBXYlOa8u — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Mbappé va quitter le PSG

Plusieurs médias l’ont déjà annoncé, le PSG va réaliser un énorme mercato l’été prochain grâce notamment au départ de Mbappé. Mais le club parisien pourrait également voir plusieurs de ses stars être convoitées. Récemment, Sports Zone révélait notamment qu’Achraf Hakimi souhaitait quitter le PSG.

Marquinhos convoité à l’étranger