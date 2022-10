Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : C'est confirmé, le Qatar a lâché 70M€ sur le mercato

Publié le 4 octobre 2022 à 22h00

Arthur Montagne

En quête d'un défenseur central cet été, le PSG a tout tenté pour recruter Milan Skriniar. L'agent italien, Alessandro Canovi révèle même que le club de la capitale a fait une offre de 70M€ dans les dernières heures du mercato. En vain.

Cet été, le PSG voulait absolument recruter un défenseur central. Et pour cause, Christophe Galtier a immédiatement mis un place un système à trois axiaux et souhaitait donc densifier ce secteur de jeu. Ce n'est plus un secret, la priorité se nommait Milan Skriniar, mais l'Inter Milan n'a rien lâché. Et pourtant, selon Alessandro Canovi, le PSG a lâché 70M€ dans les dernières heures du mercato. Et l'agent italien révèle les raisons pour lesquelles le club lombard a repoussé cette offre.

Le PSG a lâché 70M€ pour Skriniar, mais...

« Ils ont renoncé à ce montant parce qu'à ce moment-là, il faut trouver un remplaçant, et cela ne pouvait plus être Gleison Bremer. Ils ont perdu Paulo Dybala, l'Inter a eu une immobilité déterminée par des facteurs que je ne connais pas. Il est également vrai que, connaissant les paramètres salariaux du PSG, l'offre était extrêmement élevée. Il n'y a pas une conférence de Christophe Galtier où, directement ou indirectement, il ne parle pas de Skriniar », assure-t-il au micro de Rai Sport .

Un retour à la charge cet hiver ?