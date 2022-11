Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos fixe une énorme condition pour son mercato

Publié le 8 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, Luis Campos a été interrogé sur les ambitions du PSG. Et le dirigeant portugais assure que tout devrait dépendre de la Coupe du monde qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Selon les évènements au Qatar, le recrutement des clubs peut totalement évoluer.

Déçu du mercato estival comme il l'avait lui-même assuré, Luis Campos travaille en coulisses pour cet hiver. Le marché ouvrira ses portes le 1er janvier pour un mois entier, soit quelques jours après la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre. Et le dirigeant du PSG assure que le Mondial aura un impact majeur sur le mercato.

«Le mercato va beaucoup dépendre de la Coupe du Monde»

« Je pense que le mercato de toutes les équipes du monde va beaucoup dépendre de la Coupe du Monde et de ce qu’il se passe au Mondial. Personne ne peut savoir s’il va y avoir des blessures, qu’est-ce qu’il va se passer. Je pense que ceux qui sont dans cette compétition vont regarder ce qu’il se passe au niveau du mondial. C’est impossible de dire en ce moment qu’est-ce que va être le mercato du PSG comme des autres équipes », confie le conseiller sportif du PSG au micro de Canal+ avant de commenter le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

