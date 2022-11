Transferts - OM : L’énorme révélation de Jonathan Clauss sur son salaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de quitter le RC Lens l’été dernier, Jonathan Clauss a pris la direction de Marseille, alors que d’autres clubs étrangers étaient intéressés, et prêts à lui verser un salaire conséquent. Le latéral droit confirme avoir fait une croix sur un chèque plus important afin de découvrir l’OM.

Révélation du RC Lens depuis la montée du club nordiste en Ligue 1, Jonathan Clauss a pris la décision de quitter les Sang et Or l’été dernier afin de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un choix fort de la part du latéral droit, qui disposait d’autres options pour son avenir, lui qui était notamment annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Un départ à l’étranger qui lui aurait permis d’obtenir un salaire bien plus conséquent, mais l’important était ailleurs aux yeux de Jonathan Clauss.

« Que tu me donnes 400 000 ou 500 000, pour moi, c'est déjà trop »

« Venir à l’OM et donc quitter Lens, ça n'était pas un sacrifice. Je le prends comme une consécration. Je me suis dit que j’avais eu raison d’avoir fait tous ces sacrifices pour réaliser cela. Tu me parles de ces rumeurs autour du salaire moins élevé que j’aurais accepté pour venir. Mais tu sais, je suis très terre à terre, que tu me donnes 400 000 ou 500 000, pour moi, c'est déjà trop », estime Jonathan Clauss, interrogé par Onze Mondial.

« Faire un effort, c’est facile »