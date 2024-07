Transferts - OM : Le coup de pression de Marseille qui va tout changer ?

Thomas Bourseau

Mason Greenwood n’est pas le bienvenu à Marseille. C’est en effet la position claire adoptée par le maire de la ville Benoît Payan cette semaine alors que ça chauffe en coulisses pour son transfert à l’OM. Cette prise de position politique serait si forte que l’attaquant anglais de 22 ans pourrait finalement dire non à l’Olympique de Marseille.

Mason Greenwood pourrait bien être l’un des gros transferts de l’été en Ligue 1. En effet, le président Pablo Longoria semble travailler d’arrache-pied en coulisses afin de boucler un transfert qui pourrait s’élever à 31,6M€ avec un gros pourcentage à la revente pour Manchester United d’après le journaliste Gianluca Di Marzio.

Mercato - Officiel : Pisté par l’OM, il signe son contrat ! https://t.co/ttjKJceYmD pic.twitter.com/e1xNGuZJSz — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Le maire de Marseille relance le feuilleton Greenwood

Cependant, de par ses antécédents avec la justice pour violences conjugales et viols envers sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood ne devrait en aucun cas défendre les couleurs phocéennes de l’OM du point de vue du maire de Marseille. « Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça ? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood ? Mais c’est une honte ». a confié Benoît Payan à RMC Sport mardi.

Mûre réflexion jusqu’à lundi pour Mason Greenwood, le Napoli en embuscade

Les déclarations du maire de Marseille seraient parvenues jusqu’aux oreilles du principal intéressé. Journaliste pour Sky Sport, Gianluca Di Marzio a affirmé dans la journée de vendredi que Mason Greenwood se laisserait le temps de la réflexion jusqu’à lundi prochain pour donner sa décision finale à l’OM concernant un transfert ou non. En parallèle, le Napoli serait prêt à accueillir l’international anglais de 22 ans si son transfert à l’OM venait à capoter.