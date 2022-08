Foot - Mercato - OM

OM : Comme l’ASSE, McCourt pourrait toucher un chèque inattendu

Publié le 31 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

En insérant des pourcentages à la revente dans certains transferts, les clubs peuvent récupérer un joli chèque dans le futur. C'est le cas de l'ASSE qui va profiter de la grosse vente de Wesley Fofana vers Chelsea. Et l'OM pourrait également recevoir un chèque inattendu, grâce à Lucas Ocampos. Explications.

C'est devenu une clause quasi-systématique dans les transferts. En effet, en vendant leurs joueurs, les clubs pensent également à l'avenir et inclus très souvent des pourcentages sur une future revente ou sur une future plus-value. S'il est difficile de mesurer les retombées économiques sur le moment, à terme, cela peut rapporter gros.

L'ASSE va profiter du transfert de Fofana

L'AS Saint-Etienne peut d'ailleurs en témoigner. Lors de la vente de Wesley Fofana à Leicester en 2020, les Verts avaient pris le soin d'inclure une clause garantissant 20% sur une éventuelle plus-value. Et seulement deux ans plus tard, cela va rapporter un joli chèque à l'ASSE puisque le défenseur central a rejoint Chelsea pour quasiment 83M€, hors bonus. Les Foxes réalisent donc une plus-value de plus de 43M€ ce qui garantit près de 9M€ au club du Forez, sans oublier le pourcentage dû au club formateur.

Un joli coup pour l'OM grâce à Ocampos ?

Et l'OM pourrait également en profiter ! Alors qu'Antony va rejoindre Manchester United pour 100M€, l'Ajax Amsterdam vise Lucas Ocampos pour le remplacer. L'Argentin s'est illustré au Séville FC ce qui pourrait lui permettre d'être au cœur d'un joli transfert. En 2019, l'OM avait d'ailleurs négocié une plus-value à la revente de 15% alors que le club andalou avait lâché 15M€. Par conséquent, les Marseillais vont suivre de près l'évolution du dossier Ocampos.