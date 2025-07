Transferts : L'ultimatum à 70M€ du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se préparerait toujours autant à l'idée d'accueillir Illia Zabarnyi en ses rangs cet été. Cependant, les ambitions financières de Bournemouth semblent avoir créer le début d'une impasse dans les discussions. Le PSG se serait montré cash en lâchant une réponse à 70M€ aux dirigeants anglais.

Le PSG toujours dans le coup pour le transfert d'Illia Zabarnyi

Et ce n'est pas Abdellah Boulma qui dira le contraire. Sur son compte X, le journaliste affirme que le plan du comité directeur de Bournemouth serait de récolter près de 70M€ dans l'optique de pallier le pourcentage à la revente négocié par le Dynamo Kiev. Mais il se trouve que le PSG serait plus que réticent à l'idée de faire cette fleur aux Cherries déjà vendeurs de Dean Huijsen et de Milos Kerkez au Real Madrid et Liverpool.