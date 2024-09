Transferts : L’OM n’avait aucune chance avec cet ancien du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM a bouclé son mercato avec l’arrivée de Neal Maupay. Le club phocéen aurait aimé recruter d’autres joueurs avant la clôture du marché des transferts, à commencer par un milieu de terrain. Dans cette quête, il avait notamment été question d’un intérêt pour Yacine Adli, qui était en instance de départ au Milan AC. Formé au PSG, il n’a finalement pas rejoint l’OM. C’est à la Fiorentina qu’il a préféré poser ses valises.

« Il avait vraiment envie de venir chez nous »

C’est ce mardi que Yacine Adli a été présenté comme nouveau joueur de la Fiorentina. A cette occasion, Alessandro Ferrari, directeur général de la Viola, s’est confié sur l’arrivée de celui qui était également annoncé à l’OM, faisait alors savoir : « Aujourd'hui, c'est le jour de Yacine, un jeune garçon, mais déjà avec des expériences importantes derrière lui entre le PSG, Bordeaux et Milan. Quand la Fiorentina est arrivée, plusieurs équipes le voulaient, même dans son propre pays, mais il avait vraiment envie de venir chez nous. Nous avons alors immédiatement trouvé un accord et il a déjà fait ses débuts lors du dernier match ».

« Pour moi, c'était simple »

Yacine Adli a lui aussi pris la parole. Le nouveau joueur de la Fiorentina, où il a été prêté, a également confié : « Au début du marché des transferts, les dirigeants m'ont dit qu'ils devaient me vendre et dans ma tête j'étais prêt à partir. J'ai eu l'opportunité de venir ici à Florence, dans un projet super ambitieux et l'idée m'a tout de suite plu. Pour moi, c'était simple, vu tout ce qui était mis dans le projet, je n'avais aucun doute ».