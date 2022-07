Foot - Mercato - PSG

Les 5 Argentins les plus chers de l’histoire du PSG sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme avec les joueurs brésiliens, le PSG a une histoire assez spéciale en Ligue 1 avec les Argentins qui font partie du paysage du club de la capitale et ont toujours composé son effectif. Retour sur les cinq pus gros transferts de l’histoire du PSG impliquant un joueur argentin.

1-Angel Di Maria, 65M€

Après seulement une saison passée du côté de Manchester United où il n’a pas du tout été épanoui, Angel Di Maria est donc recruté par le PSG en 2015 pour 60M€. Un nouveau départ pour l’ailier argentin qui a d’abord été un titulaire indiscutable pendant deux ans au Parc des Princes, côtoyant notamment en attaque des profils tels que Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Mais Di Maria a ensuite basculé dans un rôle de joker de luxe avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017, pour finalement partir libre en cette fin de saison 2021-2022 pour s’engager avec la Juventus Turin.

2-Mauro Icardi, 55M€

D’abord attiré par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat à l’été 2019, Mauro Icardi (29 ans) sera transféré définitivement un an plus tard par le club de la capitale. Leonardo, convaincu par la saison très concluante du buteur argentin, avait renégocié le montant de son option d’achat avec l’Inter Milan, la faisant baisser de 70 à 55M€. Mais par la suite, miné entre ses pépins physiques et ses soucis extrasportifs (notamment dans son couple), Icardi n’a jamais réussi à retrouver sa redoutable efficacité sous le maillot du PSG qui tente tout désormais pour s’en débarrasser.

3-Javier Pastore, 42M€

À l’été 2011, juste après le rachat du PSG par les investisseurs qataris, Leonardo a réussi son premier coup magistral sur le marché des transferts en attirant Javier Pastore. Le meneur de jeu argentin, recruté en provenance de Palerme pour 42M€, a été la première dépense XXL du projet QSI, lui qui était considéré comme l’un des grands talents en devenir au poste de meneur de jeu. Un talent qu’il a réussi à confirmer avec le PSG, même si Pastore a trop souvent été victime de ses fragilités physiques. Il a finalement quitté le Parc des Princes en 2018 pour l’AS Roma.

4-Leandro Paredes, 40M€

À la recherche d’un solide renfort au milieu de terrain, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 40M€ au Zénit Saint-Pétersbourg en janvier 2019 pour recruter Leandro Paredes. L’international argentin, réputé comme étant un joueur rugueux dans l’entrejeu, n’a pas failli à sa réputation au PSG, même s’il n’a pas forcément répondu aux attentes placées en lui en terme de niveau de jeu. Et le club de la capitale cherche actuellement à s’en séparer, avec un possible transfert de la Juventus Turin qui est évoqué cet été.

5-Ezequiel Lavezzi, 30M€

C’est un fait, Leonardo n’a jamais hésité à aller piocher en Serie A pour le recrutement du PSG, et c’est notamment ce qu’il s’était passé en ce mois de juillet 2012 pour le transfert d’Ezequiel Lavezzi. Le directeur sportif du PSG avait lâché 30M€ à Naples pour recruter l’attaquant argentin, qui a été un élément offensif marquant sur le flanc gauche de l’attaque pendant plus de trois ans. Poussé vers la sortie après l’arrivée de son compatriote Di Maria, Lavezzi a finalement tenté une nouvelle aventure chinoise en janvier 2016.