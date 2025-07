Transferts : Le Real Madrid fonce sur un Ballon d’Or !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison compliquée, le Real Madrid souhaite aller de l’avant, et serait prêt pour cela à effectuer de grosses dépenses sur le mercato. Le club madrilène s’intéresserait de près à Rodri, Ballon d’Or 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City. Ce mardi, l’intérêt des Merengue à l’égard du milieu de terrain espagnol a d’ailleurs été confirmé.

Une information révélée par AS ce lundi, puis confirmée ce mardi par la Cadena SER. Le journaliste Anton Meana a d’ailleurs fait le point sur ce gros dossier. « Pour l’instant, cela semble plus compliqué, à moins que Rodri ne soit disponible. Nous nous contentons donc de ce que nous avons actuellement. C’est-à-dire Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham et Arda Güler, qui peut également jouer à ce poste », a-t-il confié. Anton Meana poursuit.

« Le seul nom vraiment convaincant à ce poste est Rodrigo Hernández »

« Le Real Madrid estime qu’il n’existe pas de milieu de terrain sur le marché qui corresponde à ses attentes footballistiques et à un prix que le club dirigé par Florentino Pérez peut, ou plutôt est prêt à, se permettre. Par conséquent, le seul nom vraiment convaincant à ce poste est Rodrigo Hernández (…) C’est une opération très complexe. D’abord parce que le joueur n’est pas à vendre, parce qu’il ne veut pas faire mauvaise impression sous Guardiola, parce qu’il est heureux à City, et parce qu’il n’a pas joué depuis un an et qu’ils l’attendaient », conclut le journaliste.