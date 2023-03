Transferts : L’ASSE peut faire un coup à 2M€ sur le mercato

La rédaction

L'ASSE est enfin sortie de la zone de relégation et peut enfin commencer à souffler et préparer la saison prochaine avec un seul objectif : remonter en Ligue 1. Pour cela, il faudra garder ses bons éléments et Niels Nkounkou en fait partie. L'international espoir français est arrivé en prêt en provenance de Everton cet hiver et son avenir pourrait bien s'inscrire du côté du Forez...ou pas.

Laurent Batlles l'entraîneur des Verts, a évoqué le mercato de son équipe en conférence de presse récemment : « Il y a des joueurs en fin de contrat, d'autres qui peut-être partiront car ils sont en prêt, on ne sait pas. Je ne connais pas tous les contrats. » La fin de sa phrase fait évidemment écho à la situation de Niels Nkounkou, prêté par Everton et qui vient d'être élu joueur du mois de mars, lui qui a offert une passe décisive et marqué un but.

Une option d'achat à 2M€

But Football Club annonce que le prêt de Niels Nkounkou serait assorti d'une option d'achat de 2M€. Une aubaine pour les dirigeants stéphanois qui ont déjà évoqué avec leur défenseur la suite de l'aventure avec les Verts, notamment la saison prochaine. Son faible coût pourrait tenter l'ASSE.

De nombreux clubs s'intéressent à Nkounkou