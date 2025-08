Transferts : Jackpot à l'OM, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. D'après Walid Acherchour, le club olympien doit se fixer quatre objectifs pour la saison 2025-2026 : passer le premier tour de la C1, finir deuxième en Ligue 1, titiller le PSG le plus possible en championnat, et réaliser de grosses ventes grâce à son parcours européen.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'OM a réussi sa mission de la saison dernière, à savoir retrouver la Ligue des Champions. En effet, la bande à Leonardo Balerdi a validé son ticket pour la prochaine C1 grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 1, derrière le PSG.

L'OM doit faire évoluer la valeur marchande de son effectif Pour faire bonne figure en Ligue des Champions en 2025-2026, l'OM a enflammé le mercato depuis l'ouverture du marché. En effet, le club olympien a déjà officialisé cinq nouvelles arrivées cet été : Igor Paixao (Feyenoord), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah), Facundo Medina (RC Lens), CJ Egan-Riley (Burnley) et Angel Gomes (LOSC).