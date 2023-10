Transferts : Il rejoint Benzema et vit un calvaire !

Lors de ce mercato estival, l'Arabie Saoudite a frappé un grand coup. Al-Ittihad a notamment recruté Karim Benzema, N'Golo Kante et Jota. Ce dernier vit néanmoins un calvaire au sein du club saoudien. Le divorce semble d'ailleurs acté entre les deux parties, le Portugais ayant enlevé tout signe de son appartenance au pensionnaire de Saudi Pro League.

🚨❌ #Jota deleted "#AlIttihad player" from his Instagram bio.🗒️ As reported 10 days ago, the 🇸🇦 club decided that the 🇵🇹 player will stay out of the team list at least until the winter transfer session. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/hjZyS9KyCp pic.twitter.com/5JwvvsBxiY