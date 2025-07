Transferts : Il est proche de l’OM, les supporters du PSG vont enrager !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti à la Juventus en 2023, Timothy Weah pourrait faire son retour en Ligue 1, du côté de l’OM. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, qui attendent désormais le feu vert de la formation turinoise. Une année après Adrien Rabiot, les supporters du PSG risquent de voir un autre titi s’engager en faveur du club rival.

Angel Gomes pourrait prochainement être rejoint à Marseille par l’un des anciens potes du LOSC. Les négociations sont en cours entre l’OM et la Juventus concernant Timothy Weah, l’une des pistes chaudes du moment. « J’ai vu dans les médias qu’il y avait une approche. Tim (Weah), c’est un très bon ami à moi. Je serais très heureux s’il venait ici », avait réagi Angel Gomes à sa présentation.

Déjà un accord entre l’OM et Weah Et l’international anglais pourrait obtenir satisfaction puisque la presse italienne répète ces derniers jours que Timothy Weah est proche d’une arrivée à l’OM. Selon La Gazzetta dello Sport et Tuttosport, un accord existe déjà entre l’ailier droit et la direction phocéenne sur la base d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 2,5 millions d’euros par an.