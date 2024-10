Transferts : Il balance sur l'appel de Kylian Mbappé et sa mère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé n'aura pas mis longtemps avant de prendre les choses en main pour renforcer le club normand. Cet été, le gros coup a notamment été l'arrivée de Yann M'Vila. Un recrutement qu'on devrait à la star du Real Madrid, qui a décroché son téléphone pour convaincre l'international français en compagnie de sa mère.

Après s'être engagé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a signé un autre deal important cet été. En effet, l'international français a désormais la casquette de dirigeant puisqu'il est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, achetant 80% des parts du club normand moyennant 20M€. Mbappé est donc le nouveau patron au sein du club de Ligue 2 et il n'a pas tardé à entrer en action pour débloquer des dossiers lors du mercato. Ainsi, si Yann M'Vila a signé en Normandie, on le devrait au joueur du Real Madrid.

« Il était avec sa maman au téléphone, en conférence »

Pour Ouest France, Yann M'Vila est revenu sur sa signature à Caen. Evoquant l'importance de l'appel de Kylian Mbappé, il a ainsi raconté : « Je n’ai pas spécialement les dates en tête. Mais on va dire que 4 ou 5 jours avant ma signature, il m’a appelé. Il était avec sa maman au téléphone, en conférence. Il m’a parlé du projet, de ce qu’il attendait de moi. J’ai vu ensuite sa mère et on s’est mis d’accord. Ils savent que j’aime bien dire, parce que c’est très important, il y a des joueurs talentueux et des joueurs fiables. Je suis fiable. Si on peut avoir les deux, c’est bien aussi. Ils savent que je suis fiable et qu’ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond jusqu’au bout de mon contrat (…) J’ai accepté directement ».

« Jouer en Ligue 2 ? Ça a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian »

Yann M'Vila a également expliqué : « Jouer en Ligue 2 ? Ça a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian (Mbappé) en quelque sorte. Avant ça, je me disais, je pense que je ne peux pas jouer en Ligue 2. Je ne dis pas que c’était trop facile. Au contraire, c’est peut-être un petit peu plus dur dans le combat. Je réalise que c’est quand même assez difficile parce qu’il y a de grosses équipes avec de gros gabarits, énormément de physique, mais j’apprends. Quand je regarde mes stats, je fais plus que d’habitude. C’est que physiquement, je suis sur la bonne voie ».