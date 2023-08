Transferts : Guendouzi en concurrence avec un joueur du PSG ?

Thibault Morlain

A l'OM, on cherche maintenant à prioriser les ventes. Si les noms de Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi reviennent, un transfert de Matteo Guendouzi permettrait d'encaisser un joli chèque. Mais encore faut-il trouver preneur. Alors qu'un club serait intéressé par le Marseillais, cela serait sans compter... sur un joueur du PSG.

Alors qu'on pensait le départ de Matteo Guendouzi acté, la situation serait maintenant différente pour le joueur de l'OM. Suite au départ d'Igor Tudor et l'arrivée de Marcelino, l'international français n'aurait plus vraiment envie de partir. Il n'empêche qu'un transfert de Guendouzi reste possible et ce mardi, c'est la presse italienne qui en parle.

La Lazio pense à Guendouzi...

Et si Matteo Guendouzi s'envolait pour la Serie A ? Selon les informations du Corriere dello Sport , le joueur de l'OM serait dans les petits papiers de la Lazio. Alors que le club romain a perdu Sergej Milinkovic-Savic, recruter un milieu de terrain est un objectif. Guendouzi pourrait alors être la solution.

... et Paredes !

Mais la Lazio pourrait finalement trouver son bonheur du côté du PSG. En effet, Leandro Paredes serait lui aussi une option pour le club romain. Déjà passé par l'AS Rome, l'Argentin pourrait alors faire son retour dans la capitale italienne. Guendouzi ou Paredes ? Le duel est lancé sur le marché des transferts.