Transferts : Elon Musk a enflammé le mercato

Publié le 18 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain mis à jour le 18 août 2022 à 08h51

Depuis le début de la saison de Premier League, Manchester United traverse une période très compliquée. Pour Erik ten Hag et ses joueurs, il va rapidement falloir relever la tête, sans quoi la crise pourrait être terrible dans le nord de l’Angleterre. Et si Manchester United était finalement sauvé par un certain Elon Musk ? L’homme le plus riche de la planète n’a pas manqué de faire parler ces dernières heures…

Deux matchs, deux défaites. Erik ten Hag rêvait certainement meilleurs débuts en Premier League avec Manchester United, où la mauvaise ambiance règne, notamment à cause de Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, les Red Devils sont ainsi derniers. En difficulté, le club anglais tente de se relever en étant actif sur le marché des transferts, cherchant à faire venir de nouveaux joueurs. Pour Manchester United, cela n’est toutefois pas simple et ça pourrait l’être beaucoup plus si Elon Musk était à la tête du club.

« J’achète Manchester United. De rien »

Et si Elon Musk rachetait Manchester United ? La rumeur a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Et tout est parti d’un tweet de l’homme le plus riche du monde. Au détour d’un tweet sur la politique américaine, Elon Musk a alors lâché une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir : « Et j’achète Manchester United. De rien ».



Relancé ensuite par certains, Elon Musk a toutefois coupé court à l’emballement à propos d’un rachat de Manchester United : « Est-ce que je suis sérieux ? Non. C’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive ».

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Musk, fan de Manchester United