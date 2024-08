Transferts : C’est confirmé, le PSG a ciblé un nouveau crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, le PSG peut même parfois s’intéresser à des joueurs n’ayant même pas disputé le moindre match professionnel. Cela avait été le cas en 2019 avec Xavi Simons notamment. Et si en 2023, le nom de Guilherme Ruck (Real Valladolid) avait été évoqué, le club parisien était bien sur les traces du crack né en 2009.

Depuis peu, le PSG a complètement évolué au niveau de sa manière de recruter. A l’instar de plusieurs cadors européens, le club parisien cherche désormais à bâtir un projet sportif axé sur le long terme, et cela passe notamment par le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Si le club francilien dispose également d’un excellent centre de formation, Paris cherche parfois à recruter des joueurs en « pré-formation ».

Le PSG s’est penché sur un gros talent de 14 ans

Cela correspond à des joueurs qui n’ont même pas disputé le moindre match en professionnel avec leur club formateur. Le meilleur exemple de réussite de cette stratégie pour le PSG est bien évidemment la venue de Xavi Simons en provenance du FC Barcelone en 2019, lorsque ce dernier n’était encore âgé que de 16 ans. En novembre 2023, The Athletic avait révélé que le PSG s’était intéressé de près à Guilherme Ruck, né en 2009.

Guilherme Ruck également dans le viseur du Real Madrid et du Barça

Le milieu de terrain brésilien s’est d’ores et déjà forgé une réputation. Très suivi sur les réseaux sociaux, Guilherme Ruck évolue depuis 2022 au sein du centre de formation du Real Valladolid, détenu par un certain Ronaldo. Le joueur de 14 ans a rapidement tapé dans l’œil des plus grands clubs européens donc. Et ce jeudi, The Athletic confirme que Guilherme Ruck est bel et bien surveillé par le PSG notamment, mais aussi par le Real Madrid, le FC Barcelone, et par certains clubs de Premier League.