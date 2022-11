Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Sur le mercato, Batlles a déclaré la guerre à Romeyer

Publié le 12 novembre 2022 à 12h15

Arthur Montagne

Revenu l'été dernier à l'ASSE, Laurent Batlles a fait des choix forts sur le mercato à l'image des retours de Dylan Chambost et de Léo Pétrot, tous deux formés chez les Verts. Et visiblement, en interne, ces deux renforts n'auraient pas fait l'unanimité et auraient été très mal pris.

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, l'ASSE a vécu un mercato estival très agité avec pas moins de 36 mouvements (14 arrivées et 22 départs). Plusieurs cadres sont partis tandis que de nombreux contrats prenaient fin. Et parmi les renforts réclamés par Laurent Batlles, certains ont fait jaser en interne.

Chambost et Pétrot, les recrues qui passent mal

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le fait que Laurent Batlles fasse revenir Dylan Chambost et Léo Pétrot, deux joueurs formés à l'ASSE mais qui n'avaient pas été retenus, a été vécu comme une déclaration de guerre par certains dirigeants des Verts.

Abi et Sow, les autres dossiers tendus