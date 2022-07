Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Batlles fait passer un message clair pour le mercato

Publié le 29 juillet 2022 à 00h00 par Arthur Montagne

Déjà active sur le mercato, l'ASSE a enregistré la signature de cinq nouveaux joueurs, mais ce n'est pas encore terminé. Et pour cause, Laurent Batlles attend encore des renforts, et l'entraîneur stéphanois ne manque pas de le faire savoir.

Après sa relégation en Ligue 2, l'ASSE a vu filer plusieurs joueurs, notamment en fin de contrat. Mais rapidement, les Verts ont pu enregistrer l'arrivée de cinq renforts à savoir Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Malgré tout, Laurent Batlles attend encore des arrivées sur le mercato.

Batlles annonce du mouvement sur le mercato

« Ce qui me dérange, c’est la fin du match face à Angers mais sur l’ensemble de la préparation, je suis satisfait du travail. Le groupe a bien répondu et j’ai vu des choses intéressantes sur le terrain. On commence avec trois points en moins. Il faudra déjà performer pour revenir. Le mercato est encore long. Il y aura encore des départs et des arrivées. Le 1er septembre, le groupe sera formé et il faudra avoir l’équipe la plus compétitive possible », assure-t-il au Dauphiné Libéré avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

«On aura le temps d’en reparler la semaine prochaine»