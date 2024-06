Transfert XXL au PSG ? Il répond cash

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Antero Henrique, l’un des hommes de l’ombre du PSG, cherche activement à placer le Colombien Luis Diaz au sein du club parisien. L’ailier de 27 ans pourrait-il quitter Liverpool ? Pas sûr à en croire les dernières réponses du joueur à propos de son avenir.

Le mercato estival du PSG pourrait clairement être marqué par l’arrivée d’un nouvel ailier gauche. Orphelin de Kylian Mbappé, le club de la capitale cherche une solution à ce poste. Et si Khvicha Kvaratskhelia a été annoncé avec insistance à Paris ces dernières semaines, le nom de Luis Diaz était également apparu dans les radars des Rouge et Bleu . En mars dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que cette piste venait directement d’Antero Henrique, qui officie dans l’ombre au niveau du mercato du PSG.

Mercato : Il va lâcher sa réponse, le PSG ne va pas aimer https://t.co/7U18watWkQ pic.twitter.com/NuwRY1sTOZ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

«Liverpool veut garder Luis Díaz»

Journaliste, Ben Jacobs a lui aussi récemment abordé l’avenir du Colombien de Liverpool, qui serait également dans le viseur du FC Barcelone : « Liverpool veut garder Luis Díaz. C'est aussi simple que cela. Díaz est sous contrat jusqu'en 2027 et il n'est pas prévu de le vendre cet été, malgré les liens actuels avec Barcelone. « Diaz aimerait jouer en Espagne un jour, comme son père l'a laissé entendre en public ces derniers mois, mais c'est plutôt un objectif à long terme. Il n'a pas indiqué qu'il souhaitait quitter Liverpool maintenant, et Barcelone ne peut pas non plus se permettre de le recruter sans avoir à débourser beaucoup d'argent en raison des problèmes liés au Fair-Play Financier » .

«Je ne pense à rien d'autre»