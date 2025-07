Transfert : Un crack arrive à l'ASSE, c'est une surprise !

Désireuse de renforcer son attaque, la direction de l'ASSE aurait jeté son dévolu sur Joshua Duffus. Malgré l'intérêt de l'Eintracht et du Bayer, le crack de 20 ans aurait décidé de rejoindre les Verts. Joshua Duffus devrait donc parapher un bail de quatre saisons à Saint-Etienne très prochainement.

Selon les informations de Peuple-Vert, l' ASSE aurait identifié le profil de Joshua Duffus , et ce, pour renforcer son attaque. D'après les indiscrétions du média français, confirmées par Le Progrès, les Verts auraient déjà très bien avancé ce dossier, puisque le crack de 20 ans serait en passe de migrer vers Saint-Etienne.

Selon Peuple-Vert, Joshua Duffus discuterait d'un contrat de quatre saisons avec la direction de l' ASSE . Si le Bayer et l' Eintracht ont également coché le nom de l'attaquant anglais, les Verts devraient rafler la mise. Joshua Duffus ayant choisi de rejoindre le club du Forez. Reste à savoir quand l' ASSE va officialiser son arrivée.

L'ASSE a tranché pour Davitashvili et Stassin

Dans le sens des départs, l'ASSE a tranché pour ses deux meilleurs joueurs : Zuriko Davitashvili (24 ans) et Lucas Stassin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club du Forez a fixé le prix de l'international géorgien. En effet, les Verts sont prêts à le lâcher en cas d'offre à hauteur de 15-20M€ minimum. En ce qui concerne Lucas Stassin, la direction de l'ASSE refuse catégoriquement de le vendre. Et, pour le moment, l'écurie stéphanoise n'a pas reçu la moindre proposition pour Zuriko Davitashvili et son buteur de 20 ans. Reste à savoir s'ils vont finalement poursuivre leur aventure à Geoffroy-Guichard malgré la descente en Ligue 2.