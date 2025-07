Un attaquant va signer, le très joli coup pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait empocher une jolie somme grâce à la vente de ses indésirables. Mais pas seulement. En effet, Luis Campos a pris le soin d'inclure des clauses lors de certaines ventes, afin d'en tirer un bénéfice dans l'avenir. Une stratégie payante puisque le PSG pourrait récupérer un gros chèque grâce au transfert d'Hugo Ekitike qui serait très proche de rejoindre Liverpool.

Au terme d'une saison exceptionnelle à tout point de vue, le PSG va enfin pouvoir se concentrer sur son mercato. Dans un premier temps, cela pourrait concerner les départs avec de nombreux joueurs jugés indésirables, mais pas seulement. En effet, au sein de la direction parisienne, on doit surveiller de très près les manœuvres autour d'Hugo Ekitike qui devrait quitter l'Eintract Francfort dans les prochains jours pour rejoindre Liverpool.

Ekitike à Liverpool, le PSG jubile ! Présenté comme l'un des grands espoirs du football français, Hugo Ekitike est d'ailleurs l'une des premières recrues de Luis Campos au PSG. Durant l'été 2022, il obtient le prêt du Rémois avec une option d'achat obligatoire avoisinant les 28M€. Cependant, le jeune attaquant ne s'imposera jamais à Paris, barré par la concurrence des stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le PSG tente donc de l'inclure dans le deal pour recruter Randal Kolo Muani, mais Hugo Ekitike refuse avant de rejoindre finalement l'Eintracht Francfort six mois plus tard d'abord en prêt avant un transfert définitif l'été suivant pour 16,5M€. Et un an plus tard, l'attaquant français va encore franchir un pallier.