Transfert surprise au FC Nantes !

Après un début de saison plus que poussif en Ligue 1, le FC Nantes poursuit son mercato qui s'est accéléré ces dernières heures. Et c'est notamment le secteur défensif, défaillant lors des premiers matches, qui pourrait être remanié. Après Eray Cömert, c'est Jean-Kévin Duverne qui va débarquer chez les Canaris.

Sauvé in extremis en toute fin de saison dernière, le FC Nantes ne surfe malheureusement pas sur cette dynamique pour lancer efficacement cette nouvelle saison. En effet, malgré un nul prolifique contre l'AS Monaco (3-3), les Canaris n'ont toujours pas gagné en Ligue 1 après des défaites à Lille (0-2) et contre Toulouse (1-2). Une situation qui jette un froid sur l'avenir de Pierre Aristouy sur le banc nantais, mais qui pousse surtout la famille Kita à s'activer sur le mercato.

EXCLU @le10sport : Valence étudie la piste Castelletto (FC Nantes)https://t.co/E0b43g3c7h — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

Jean-Kévin Duverne arrive libre

En effet, dans cette dernière ligne droite, le FC Nantes accélère clairement pour se renforcer. C'est ainsi que les Brésiliens Douglas Augusto, Marquinhos et Adson, ainsi Ronaël Pierre-Gabriel, Lamine Diack, Eray Cömert et Matthis Abline sont arrivés ces dernières heures. Mais ce n'est pas terminé. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , le FC Nantes va annoncer la signature de Jean-Kévin Duverne. Le défenseur de 26 ans était libre depuis la fin de son contrat à Brest et va donc pouvoir faire apprécier sa polyvalence. Capable de jouer dans l'axe, il peut également dépanner à gauche.

Sissoko pour débloquer la fin du mercato du FC Nantes ?