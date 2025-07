Transfert - PSG : Séparation avec Mbappé, le rendez-vous est pris !

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo a perdu du crédit. Très peu utilisé en fin de saison, l'international brésilien pourrait prendre le large lors de ce mercato estival. Alors qu'il serait suivi par le PSG, Rodrygo a prévu de rencontrer la direction merengue pour sceller son avenir.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Depuis l'arrivée du Français au Santiago Bernabeu , Rodrygo est en chute libre.

Rodrygo va discuter d'un possible départ avec le Real

Alors que le PSG serait prêt à tendre les bras à Rodrygo cet été, d'autres écuries européennes seraient également sur le coup. A en croire AS, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham et le Bayern seraient emballés par l'idée de recruter le numéro 11 du Real Madrid lors de ce mercato estival. De son côté, Rodrygo compte discuter de son avenir avec Xabi Alonso avant d'accepter la moindre offre sur le marché. Comme précisé par le média espagnol, l'attaquant de 24 ans et la direction du Real Madrid ont convenu de se rencontrer après la Coupe du Monde des clubs pour discuter de son rôle dans l'équipe, qui sera secondaire, et de son potentiel départ. Actuellement en vacances aux Etats-Unis, Rodrygo serait maitre de son destin, même si le Real Madrid a besoin d'argent pour s'offrir à la fois un latéral et un milieu de terrain.