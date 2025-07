PSG : Transfert à 1 milliard d'euros, c'est le feu sur le mercato !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival. En cruel manque de temps de jeu à la Maison-Blanche, l'attaquant brésilien affolerait le marché des transferts. En plus du PSG, Liverpool, le Bayern, Arsenal, Chelsea et Tottenham seraient sur les traces de Rodrygo.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Un transfert qui a causé la perte de Rodrygo . En effet, l'international brésilien a vu son temps de jeu baisser considérablement depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche.

Rodrygo : Le Bayern et les colosses de Premier League sont à l'affût

Selon les informations d'AS, Rodrygo serait aussi dans le collimateur de Liverpool, du Bayern, de Chelsea et d'Arsenal. Dernièrement, c'est Tottenham qui serait entré dans la course à la signature de numéro 11 du Real Madrid. Comme l'a indiqué le média espagnol, aucun club n'a lancé les pourparlers avec la Maison-Blanche pour le moment. Toutefois, le clan Rodrygo aurait déjà été approché depuis quelque temps, et ce, de manière informelle. Pour rappel, le Brésilien dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros.