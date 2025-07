Transfert - PSG : Mbappé s’est trompé, l’humiliation est totale !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé retrouvait ses anciens coéquipiers. De retrouvailles plus que compliquées puisque le Real Madrid qui a été surclassé par des Parisiens lancés vers une saison légendaire. Une situation qui a bien évidemment été scrutée de près du côté de la Catalogne où la presse pro-Barça jubile de la façon le PSG a donné une leçon à la Casa Blanca.

Et bien évidemment, la déroute du Real Madrid et de Kylian Mbappé fait jubiler la presse catalane. « Luis Enrique a montré à Mbappé qui avait raison », titre ainsi SPORT en référence aux déclarations de l'entraîneur du PSG qui affirmait la saison dernière que son équipe continuerait de progresser, même sans Mbappé . Et force est de constater qu'il avait raison lorsque l'on voit le niveau actuel du PSG .

Et même dans la presse madrilène, Kylian Mbappé n'est pas épargné. « Il est arrivé entouré d'une curiosité malsaine, de débats et de doutes sur son physique. Et il a quitté le terrain sans rien clarifier. Quelques éclats de désespoir sporadiques. Et rien de plus. Il a atterri aux États-Unis avec l'espoir d'entrer dans les discussions pour le Ballon d'Or. Mais plus personne n'en parle. Ce n'était pas son grand soir… et il n'en était pas près », écrit par exemple AS, qui ne peut que constater l'échec du Bondynois lors de ses retrouvailles avec le PSG.