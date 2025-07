Transfert officiel, la grosse révolution du PSG ?

Ce jeudi, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été. Le club de la capitale a fait signer le gardien Renato Marin, qui s’est engagé jusqu’en 2030. Ce dernier n’arrive pas dans la peau d’un titulaire, mais une révolution au niveau des portiers parisiens pourrait clairement rebattre les cartes. Explications.

Renato Marin ne sera pas titulaire

Avec Renato Marin, le PSG a senti une belle opportunité. En effet, l’Italien a quitté librement l’AS Rome et il n’a donc rien coûté aux dirigeants parisiens. De plus, le portier fait partie des éléments très prometteurs à son poste et son jeune âge (19 ans)annonce une belle marge de progression. Toutefois, il ne devrait pas être titulaire pour le moment sous les ordres de Luis Enrique, d’après les informations de L’Équipe.