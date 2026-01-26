Transfert : L'OM prépare une annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille semble se trouver en passe d'annoncer une nouvelle opération de transfert. Non pas dans le sens des arrivées. Après Robinio Vaz, un autre joueur de Roberto De Zerbi est plus que jamais sur le départ. Après son transfert avorté à la dernière intersaison, c'est décidé. L'OM l'envoie à l'étranger en ces derniers jours de mercato. Explications.

A une semaine jour pour jour de la clôture du mercato hivernal, l'OM continue de redessiner les contours de l'effectif de Roberto De Zerbi. Depuis l'ouverture de la session des transferts, deux joueurs ont déjà déposés leurs valises en les personnes d'Ethan Nwaneri et Quinten Timber. Dans le sens des départs, un minot marseillais s'est envolé pour la Roma contre un chèque de 25M€, à savoir Robinio Vaz, et Pol Lirola s'est engagé avec l'Hellas Vérone après la rupture de son contrat.

Un prêt avec option d'achat conclu avec le FC Séville Un troisième départ est susceptible d'avoir lieu à l'Olympique de Marseille avant que le rideau ne tombe sur le marché des transferts en début de semaine prochaine. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité ce lundi 26 janvier que l'avenir de Neal Maupay s'écrivait en prêt au FC Séville et ce, jusqu'à la fin de la saison. Un prêt de cinq mois donc assortie d'une option d'achat non obligatoire de 5M€. Maupay était confronté à un dilemme cornélien puisque le projet lillois lui plaisait tout particulièrement.