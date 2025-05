Transfert légendaire, l'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, le PSG réalise un transfert légendaire qui est encore à ce jour le plus important de l'histoire. En effet, le club parisien avait fait sauter la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€ dans son contrat au FC Barcelone. Et pourtant, Javier Pastore assure pourtant que compte tenu du talent de Neymar, c'était presque un prix dérisoire.

Pastore revient sur le transfert de Neymar « Quelque chose d'inhabituel. Nous ne pensions pas qu'un joueur pouvait avoir une telle valeur marchande. Mais en le voyant jouer contre nous, puis en l'ayant comme coéquipier, son prix semblait dérisoire », estime El Flaco dans une interview accordée à AS, avant de poursuivre.