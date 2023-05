Transfert improbable au PSG, une bonne nouvelle tombe

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le prêt avec obligation d'achat (sous conditions) d'Hugo Ekitike. Alors qu'il va lâcher environ 36M€ pour le transfert définitif de l'attaquant de 20 ans, le club de la capitale prévoirait de se débarrasser de lui à l'intersaison. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AC Milan est prêt à accueillir Hugo Ekitike.

Auteur d'une belle saison 2021-2022 avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que la direction parisienne a bouclé la signature de l'attaquant de 20 ans lors du dernier mercato estival.

Le PSG veut déjà lâcher Ekitike

En effet, le PSG et le Stade de Reims sont tombés d'accord pour finaliser le prêt avec obligation d'achat (sous conditions) d'Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival. Et alors qu'il devrait finir parmi les deux premiers de Ligue 1, le club rouge et bleu serait sur le point de débourser environ 36M€ pour le transfert définitif du crack français.

L'AC Milan en pince pour Ekitike