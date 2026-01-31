Transfert : «Il doit venir», la réunion à Madrid qui a convaincu le PSG de le signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, le PSG s’est renforcé avec différents joueurs, recrutés lors du marché des transferts. Une recrue a d’ailleurs rapidement convaincu le club de la capitale de la nécessité de son achat pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. C’est ainsi qu’après une réunion du côté de Madrid, le PSG n’a pas hésité.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a pu compter sur un collectif exceptionnel où toutes les individualités se complétaient à merveille. Bien évidemment, certains joueurs ont pris plus la lumière que d’autres à commencer par Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Mais d’autres ont excellé dans l’ombre et ça a été le cas de Willian Pacho. En défense central, l’Equatorien a été un roc impossible à passer. Le PSG ne s’est donc pas trompé en allant le chercher à l’Eintracht Francfort à l’été 2024 alors que Pacho était loin d’être connu du grand public.

« Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! » D’ailleurs, comment s’est passé le transfert de Willian Pacho au PSG ? Tout s’est joué du côté de la capitale espagnole, Madrid. Aux manettes de ce dossier, Luis Campos a tout raconté lors d’un entretien accordé à Marca, expliquant alors dans un premier temps : « Quand je l'ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : « Je vais venir vous voir pour vous présenter le projet du club. » Il m'a répondu : « Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! J'arrive à 9 h. » Waouh ! J'ai appelé Luis Enrique : « Ce gars-là va tout donner pour nous » ».