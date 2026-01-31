Transfert : «Il doit venir», la réunion à Madrid qui a convaincu le PSG de le signer !

Au cours des derniers mois, le PSG s’est renforcé avec différents joueurs, recrutés lors du marché des transferts. Une recrue a d’ailleurs rapidement convaincu le club de la capitale de la nécessité de son achat pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. C’est ainsi qu’après une réunion du côté de Madrid, le PSG n’a pas hésité.
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a pu compter sur un collectif exceptionnel où toutes les individualités se complétaient à merveille. Bien évidemment, certains joueurs ont pris plus la lumière que d’autres à commencer par Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Mais d’autres ont excellé dans l’ombre et ça a été le cas de Willian Pacho. En défense central, l’Equatorien a été un roc impossible à passer. Le PSG ne s’est donc pas trompé en allant le chercher à l’Eintracht Francfort à l’été 2024 alors que Pacho était loin d’être connu du grand public.
« Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! »
D’ailleurs, comment s’est passé le transfert de Willian Pacho au PSG ? Tout s’est joué du côté de la capitale espagnole, Madrid. Aux manettes de ce dossier, Luis Campos a tout raconté lors d’un entretien accordé à Marca, expliquant alors dans un premier temps : « Quand je l'ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : « Je vais venir vous voir pour vous présenter le projet du club. » Il m'a répondu : « Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! J'arrive à 9 h. » Waouh ! J'ai appelé Luis Enrique : « Ce gars-là va tout donner pour nous » ».
« Il doit venir au PSG »
Willian Pacho a mis tout le monde d’accord au PSG, qui était ainsi convaincu qu’il fallait le recruter. « Son attitude m'a montré que j'avais trouvé quelqu'un qui avait faim de victoire. Je le connaissais déjà de terrain, mais il m'a aussi fait une très bonne impression. Je suis allé de Paris à Madrid, nous avons passé la journée ensemble et, à la fin, je me disais : « Il doit venir au PSG. » Peu après leur première rencontre, Luis Enrique discutait déjà avec lui de tactique, de ce qu'il attendait de lui, de la façon dont il devait se comporter sur le terrain… C'était un moment magnifique », a poursuivi Luis Campos.