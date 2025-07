Transfert historique à l’OM, il annonce une folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche d’un accord avec Feyenoord pour le transfert d’Igor Paixao, l’OM s’apprête à boucler une opération historique. Et pour cause, avec 35M€, bonus compris, l’ailier brésilien s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Un très gros coup qui prouve l’évolution du projet marseillais.

En quête du pendant de Mason Greenwood à gauche, l'OM serait proche d'enrôler Igor Paixao. Un transfert qui pourrait avoisiner les 35M€, bonus compris, ce qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire du club. Et pour Elton Mokolo, c'est le signe que les choses évoluent vite à l'OM.

Paixao, le gros coup de l'OM ? « Avant, on était sur un marché d’opportunité, avec des joueurs à la relance. Là, tu vois que Medina a 25 ans, Paixão a 25 ans, ce sont des profils dans la force de l’âge, déjà exposés au très haut niveau. Ça, il y a deux ou trois ans, tu ne pouvais même pas l’envisager », rappelle-t-il sur le plateau de Winamax TV avant de poursuivre.