Transfert historique à l’OM, «c’est exactement ce qu’il faut»

Arnaud De Kanel

Fort de son retour au premier plan sur la scène nationale, l'OM a réalisé un mercato ambitieux en faisant craquer sa tirelire pour s'attacher les services de Vitinha. L'attaquant portugais est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen et après une première décevante face à l'OGC Nice, le journaliste Mourad Aerts estime qu'il coche toutes les casses pour jouer à Marseille.

Tout le monde à Marseille a hâte de voir Vitinha à l'oeuvre. La recrue la plus chère du club fait saliver les observateurs qui veulent en voir plus tant son profil est fait pour un club comme l'OM. Le journaliste Mourad Aerts ne cache pas son impatience.

Victime d'une invasion à cause de l'OM, des mesures sont prises https://t.co/H2DbLSmEN9 pic.twitter.com/T74nlhQcKo — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

«C’est quoi cet animal ?»

« C’est peut être la recrue qui m’excite le plus depuis très longtemps et sur ce que j’ai vu sur les vidéos, j’en ai eu très peu. Mais sur ce que tu vois, tu dis c’est quoi cet animal ? Mais t’as trop envie de le voir. Moi j’adore le pressing. Vraiment, c’est un truc que je ne sais pas c’est peut être pas normal, mais pour moi c’est vraiment un beau pressing. Un mec qui s’arrache pour récupérer le ballon proprement. C’est presque aussi beau qu’un extérieur du pied », a-t-il lâché pour Football Club de Marseille , avant de conclure.

«Cela semble être exactement ce qu’il faut à l’OM »