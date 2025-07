Transfert de Rabiot : «La cerise sur le gâteau» à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même sans Coupe d’Europe et avec des moyens clairement pas affolants, l’OM reste un club attractif. On a pu le voir l’été dernier avec la signature de Mason Greenwood mais aussi et surtout d’Adrien Rabiot. Libre suite à son départ de la Juventus, le titi du PSG a accepté l’offre olympienne, convaincu notamment par Medhi Benatia. Et forcément, le directeur du football à l’OM ne peut que se réjouir d’un tel coup.

La rivalité entre l’OM et le PSG n’empêche pas les joueurs d’évoluer dans les deux clubs. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot. Formé au sein du club de la capitale, qu’il a quitté en conflit, le Français a décidé de rejoindre la Canebière après 5 ans à la Juventus. C’est ainsi que l’été dernier, Rabiot a signé à Marseille. Un transfert inattendu puisque le milieu de terrain semblait davantage en partance pour un grand club européen comme Manchester United ou le Milan AC.

« Au-delà d’être un top joueur, c’est quelqu’un qui dans sa tête, c’est béton armé » Adrien Rabiot a finalement choisi l’OM et Medhi Benatia est l’un des grands artisans de cette signature. Le Marocain jubile d’ailleurs aujourd’hui d’avoir pu faire signer un tel joueur. Pour Sans jamais rien lâcher, Benatia a confié à propos de l’arrivée de Rabiot : « Ça a été la cerise sur le gâteau comme on dit. Un peu plus que ça même. J’ai connu beaucoup de joueurs, des grands joueurs, j’ai eu la chance de faire des belles équipes, mais parfois tu as un top joueur qui peut cacher un manque de confiance de soi. Et à l’inverse, tu peux avoir un joueur moyen qui a une force mentale incroyable. Adri, au-delà d’être un top joueur, c’est quelqu’un qui dans sa tête, c’est béton armé ».