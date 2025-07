Transfert de Messi : Le PSG lâche une annonce en direct !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l’issue de l’année, Lionel Messi n’a pas encore décidé de son avenir à l’Inter Miami. Plusieurs rumeurs circulent et certains observateurs rêveraient de le voir revenir en Europe deux ans après son départ du PSG. Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur l’éventualité de voir revenir son ancien joueur sur le Vieux Continent.

Un retour de Messi en Europe ? Luis Enrique répond

« Tout le monde a pu voir les qualités de joueur qu'il a encore. C'est difficile de jouer contre ce profil de joueur. C'était difficile, mais je pense que comme équipe, on a fait un très bon boulot, on a gardé le ballon. On a pu voir la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Quand tu ne presses pas bien, il y a des problèmes. Ils ont de la qualité, on a mérité la victoire, mais c'était plus difficile que ce qu'on pouvait penser après la première mi-temps », explique l’entraîneur du PSG devant les médias, avant d’évoquer plus précisément l’avenir de Lionel Messi.