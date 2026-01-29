Transfert avec le PSG, une date est donnée par un club étranger

Axel Cornic

Les derniers jours du mercato hivernal pourraient réserver quelques surprises aux suiveurs du Paris Saint-Germain, qui n’ont pour le moment eu que la signature de Dro Fernandez à se mettre sous la dent. Mais cette fois, c’est plutôt sur le front des départs que les choses pourraient bouger, avec un dossier important qui devrait se dessiner à l’étranger.

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a imposé ses idées et sa vision du football au PSG. Et ça n’a pas fait que des heureux, puisque la liste des victimes du technicien espagnol est très longue. C’est notamment le cas en attaque, où il n’est pas un grand fan du profil du numéro 9 classique, ce qui a amené au replacement d’Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque.

Un nouveau départ pour Kolo Muani ? Ainsi, Gonçalo Ramos a dû se contenter d'un rôle de joker de luxe, mais d'autres ont carrément pris la décision de quitter le PSG. C'est ce qu'a fait Randal Kolo Muani, recruté pour 95M€ en 2023 et clairement pas dans les plans de Luis Enrique. L'international français a ainsi été prêté à la Juventus il y a un an, puis à Tottenham lors du dernier mercato estival, avec un prêt qui ne comporte toutefois aucune option d'achat. Un retour à Paris se dessine donc pour lui... à moins qu'un nouveau rebondissement ne vienne tout changer.