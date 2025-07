Transfert annulé : Le président de l'OM qui lui a brisé le coeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est le club de coeur de Riyad Mahrez depuis sa plus tendre enfance. La saison précédent son explosion à Leicester en Premier League, le président Vincent Labrune avait eu l'opportunité de l'amener à l'OM. Néanmoins, son discours désobligeant a tout fait rater. Explications.

Certes né à Sarcelles et donc un pur produit de la région parisienne, Riyad Mahrez est un mordu de l'OM comme il l'a déjà révélé à plusieurs reprises et une fois de plus au média Carré ces dernières heures. « Mon lien avec Marseille, c'était tous ces joueurs avec lesquels j'ai grandi. Ribéry, Drogba, Niang, Nasri... Même Ben Arfa, tous ces joueurs-là. Je ne pouvais pas rater un match de Marseille, c'était impossible. Un vrai amoureux, mon rêve était de jouer au Vélodrome. J'y ai joué une fois avec City, mais c'était à huis clos à cause du Covid ».

«La fois où j'aurais pu y aller ? C'était pendant la période avec Labrune» Néanmoins, ce lien affectif envers l'OM ne s'est jamais matérialisé par un transfert... à cause de Vincent Labrune. Le président de l'Olympique de Marseille entre 2011 et 2016. « Si dans un coin de ma tête j'ai encore ce sentiment de folie à l'idée de porter le maillot de l'OM ? Non, plus maintenant. J'ai passé ce truc-là, mais c'était mon club de coeur. La fois où j'aurais pu y aller ? C'était pendant la période avec (Vincent) Labrune. Quand j'étais à Leicester, on était dans une période où on allait descendre. Mon agent avait parlé avec Labrune, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, jusqu'à ce que tout sorte ».