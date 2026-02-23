Transfert annulé à l'OM : Le «pacte» qui le fait atterrir au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la présidence de Bernard Tapie à l'OM et l'époque Canal+ au PSG, les deux clubs ne s'aiment pas et de là est né le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. La rivalité existe toujours bel et bien des années après, au point où un joueur parisien a refusé, comme beaucoup d'autres, les avances de l'OM. Un pacte qui lui a notamment permis de rejoindre le club de la capitale plus tard.

Entre l'OM et le PSG, c'est la guerre depuis plusieurs décennies à présent. Que ce soient les joueurs originaires de Marseille ou de Paris, on ne souhaite pour la plupart pas revêtir la tunique de l'ennemi. Ce fut le cas d'un joueur issu de région parisienne et qui a défendu les couleurs du PSG pendant six ans avant d'être viré par l'entraîneur en poste à l'époque.

😉. Info JR25 toujours 100% de réussite.., https://t.co/94B5Sx61ug — Jérôme Rothen (@RothenJerome) February 22, 2026

«Pendant deux mois on n'était pas payés» En 2003, Jean-Louis Campora se retirait après avoir officié pendant 28 ans en tant que président de l'AS Monaco. Ce changement dans l'organigramme du club de la Principauté a engendré quelques couacs financiers jusqu'à laisser la porte ouverte à certains départs comme celui de Jérôme Rothen qui avait déposé ses valises sur Le Rocher un an plus tôt. « Son départ a laissé un vide énorme et le club s'est posé des questions. Ca n'arrive pas souvent à Monaco, mais pendant deux mois on n'était pas payés. On s'est dit : « il va falloir qu'ils vendent des joueurs » pour que financièrement on soit mieux. Il y a eu des discussions avec nos agents pour qu'il y ait des départs. J'ai eu Lyon, j'ai eu Marseille. C'est Alain Perrin qui venait d'arriver à Marseille donc forcément il voulait me récupérer. Forcément non (rires) ».