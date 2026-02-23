Transfert annulé à l'OM : Le «pacte» qui le fait atterrir au PSG...

Depuis la présidence de Bernard Tapie à l'OM et l'époque Canal+ au PSG, les deux clubs ne s'aiment pas et de là est né le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. La rivalité existe toujours bel et bien des années après, au point où un joueur parisien a refusé, comme beaucoup d'autres, les avances de l'OM. Un pacte qui lui a notamment permis de rejoindre le club de la capitale plus tard.
Entre l'OM et le PSG, c'est la guerre depuis plusieurs décennies à présent. Que ce soient les joueurs originaires de Marseille ou de Paris, on ne souhaite pour la plupart pas revêtir la tunique de l'ennemi. Ce fut le cas d'un joueur issu de région parisienne et qui a défendu les couleurs du PSG pendant six ans avant d'être viré par l'entraîneur en poste à l'époque.
«Pendant deux mois on n'était pas payés»
En 2003, Jean-Louis Campora se retirait après avoir officié pendant 28 ans en tant que président de l'AS Monaco. Ce changement dans l'organigramme du club de la Principauté a engendré quelques couacs financiers jusqu'à laisser la porte ouverte à certains départs comme celui de Jérôme Rothen qui avait déposé ses valises sur Le Rocher un an plus tôt. « Son départ a laissé un vide énorme et le club s'est posé des questions. Ca n'arrive pas souvent à Monaco, mais pendant deux mois on n'était pas payés. On s'est dit : « il va falloir qu'ils vendent des joueurs » pour que financièrement on soit mieux. Il y a eu des discussions avec nos agents pour qu'il y ait des départs. J'ai eu Lyon, j'ai eu Marseille. C'est Alain Perrin qui venait d'arriver à Marseille donc forcément il voulait me récupérer. Forcément non (rires) ».
«A part le PSG qui m'avait toujours fait rêver, je n'avais aucun intérêt à partir de l'AS Monaco»
Jérôme Rothen aurait pu céder et répondre favorablement aux approches d'Alain Perrin pour signer à l'OM en 2003. Il ne l'a pas fait et, grâce à un pacte passé avec l'ensemble du vestiaire monégasque, ils sont tous restés à l'AS Monaco. Une épopée mémorable en Ligue des champions pour le club qui s'est soldée par une défaite en finale contre le Porto de José Mourinho (3-0) et un transfert au Paris Saint-Germain pour Jérôme Rothen comme raconté en 2021 pour Colinterview. « Ce qui est fou, ça arrive rarement dans le foot, mais vu qu'on avait passé une année incroyable, entre nous on a passé un pacte. Le club nous avait rassuré financièrement, et on a envie de vivre la Ligue des champions. On est tous restés. (...) Ca restait sur le marché français. A part le PSG qui m'avait toujours fait rêver, je n'avais aucun intérêt à partir de l'AS Monaco, j'étais en pleine progression et très bien dans ce club. Je ne me suis même pas posé la question ».