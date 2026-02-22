«Il n'a pas tenu sa promesse» au PSG : Malaise avec l'entraineur, il «réclame une explication dans son bureau» avant de partir !

Alexis Brunet

Gérer un vestiaire de football n’est parfois pas une chose facile. Cela est d’autant plus compliqué au PSG où de nombreuses stars doivent cohabiter. Il arrive parfois que cela se passe mal et c’était notamment le cas avec un joueur il y a quelques années. Ce dernier avait demandé à partir après une explication avec son entraîneur.

Depuis de nombreuses années, le vestiaire du PSG est constitué de joueurs de très haut niveau. Chacun se bat pour jouer le maximum et il est donc parfois difficile pour un entraîneur de devoir trancher. Cela peut d’ailleurs mener à des conflits, comme il y a quelques années.

«C’est une honte !» : Quand le PSG faisait craquer le frère d’un joueur de l’OM, «il avait cassé sa télé» https://t.co/ZAlAwr2o5f — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« Il disait que j’allais avoir du temps de jeu » Lors de la saison 2012-2013, le PSG avait comme attaquant de pointe un certain Zlatan Ibrahimovic. Fort de son talent et de son statut, le Suédois jouait presque tous les matchs et il ne laissait donc que des miettes à ses concurrents. Une situation qui n’a pas été appréciée par Kevin Gameiro, qui a donc décidé de quitter Paris, malgré le fait que l’entraîneur parisien de l’époque, Carlo Ancelotti, lui avait promis du temps de jeu. « J’ai émis le souhait de partir à la fin de sa première saison, mais il m’a retenu, poursuit l’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid. Il disait que j’allais avoir du temps de jeu avec le calendrier chargé mais il n’a pas tenu sa promesse. Contre Valence (mars 2013), Ibra était suspendu mais je n’ai pas démarré. Le lendemain, j’ai réclamé une explication dans son bureau. Il m’a écouté car il était ouvert au dialogue mais rien n’a changé », avait révélé l’attaquant français en 2016 pour le JDD.