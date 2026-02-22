«J’aurais aimé passer plus de temps ici» : Le regret de cette superstar après son départ du PSG !

Alexis Brunet

Notamment depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a vu passer de nombreuses stars au sein de son effectif. Avec certains joueurs cela s’est mal passé, mais d’autres gardent un très bon souvenir de Paris. C’est le cas d’une légende du football, qui aurait bien voulu rester un peu plus longtemps dans la capitale française.

Avec l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension. Terminé les saisons de galère, le club de la capitale a maintenant des moyens financiers conséquents et cela permet notamment d’attirer de grandes stars. Au tout début, les dirigeants parisiens avaient notamment décidé de miser sur Zlatan Ibrahimovic ou bien Thiago Silva, ce qui a considérablement fait avancer le projet.

« Le Paris Saint-Germain est un club très spécial » Outre Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva, le PSG avait également décidé à l’hiver 2013 de frapper un gros coup sur le marché des transferts en faisant venir David Beckham. La superstar anglaise n'est restée que six mois à Paris et cela est un grand regret pour lui, comme il l’avait dévoilé dans une interview pour le site officiel du club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est un club très spécial, et j'ai beaucoup de grands souvenirs de mon passage ici. J'aurais aimé passer plus de temps ici à Paris. Quand vous vivez des moments forts, vous voulez qu'ils ne s'arrêtent jamais. Mais j'adore revenir ici, même si je ne suis resté que 6 mois, j'ai le sentiment d'avoir passé 6 ou 10 ans au club ! Et on m'accueille comme si c'était le cas. »