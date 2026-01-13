Transfert à l’OM : L’énorme coup de pression pour un buteur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Monaco et Nice, Valère Germain décidait de marcher dans les traces de son père. En effet, en 2017, l’attaquant rejoignant l’OM, club où il a évolué jusqu’en 2021. Il sera donc resté 4 saisons sur la Canebière, où tout n’a clairement pas été facile pour lui. Devant faire avec une énorme pression sur les épaules, Valère Germain s’est exprimé sur cet aspect difficile de la vie à Marseille.

Un père puis son fils à l’OM ! En 2017, Valère Germain a imité son père, Bruno, en portant le maillot du club phocéen. Mais voilà que sur la Canebière, l’ancien de l’AS Monaco n’a pas laissé un immense souvenir. Si ça avait bien débuté pour l’attaquant, ça a ensuite été plus difficile pour Valère Germain. Il faut dire que la pression est immense à l’OM…

« Ça avait bien commencé » Invité de Gym Tonic, Valère Germain a raconté ses souvenirs de son aventure à l’OM. Dans un premier temps, l’ancien Olympien a confié : « Ça avait bien commencé. La première saison a été globalement bonne. C’est celle où je marque le plus de buts dans ma carrière toutes compétitions confondues. On fait finale de Ligue Europe mais je loupe une occasion lors de ce match et les supporters m’en ont un peu voulu. A partir de là, ça a été un peu plus compliqué, même si la deuxième saison je mets 8 buts en L1 en étant qu’une vingtaine de matchs titulaires. Et les deux saisons d’après, avec Villas-Boas, je jouais milieu droit, milieu gauche, un poste qui n’est pas du tout le mien. Je rends service à l’équipe. Pour moi, c’est l’équipe avant tout. Mais les stats individuelles s’en ressentent forcément ».