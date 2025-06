Transfert à 45M€ : Le secret bien gardé avec le PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Franco Mastantuono aurait pu devenir la première recrue de l'été du PSG. Finalement, l'Argentin en a décidé autrement. Annoncé très proche de la capitale française, c'est avec le Real Madrid que le crack de River Plate a choisi de s'engager. Etait-ce vraiment sur le point de se faire avec le PSG ? Du côté du club de Buenos Aires, on préfère garder le secret à ce propos.

River Plate éliminé de la Coupe du monde des clubs, Franco Mastantuono va désormais pouvoir rejoindre le Real Madrid . Tout proche du PSG , l'Argentin a officiellement été transféré chez les Merengue. « Jouer au Real Madrid est un rêve, pour moi, c'est le plus grand club du monde. C'est l'équipe qui a le plus gagné. Chaque joueur veut jouer là-bas. Tous les joueurs veulent y être. Je vais devoir changer ma vie pour aller là-bas. Je n'ai pas besoin de le dire avec des mots, tout le monde sait ce que c'est », a d'ailleurs expliqué Mastantuono , qui va réaliser son rêve en débarquant au Real Madrid .

« Je préfère ne pas dévoiler les négociations ou les conversations privées »

Vice-président de River Plate, Matias Patanian est revenu sur ce transfert de Franco Mastantuono lors d'un entretien accordé à AS. Il a alors été question de l'imminence ou non d'une signature au PSG. Ce à quoi le dirigeant du club basé à Buenos Aires a répondu : « Etait-il proche du PSG ? Je préfère ne pas dévoiler les négociations ou les conversations privées. Ce qui est évident c'est que les joueurs, dans la majorité des cas, finissent par jouer où ils le souhaitaent et c'est ce qui est arrivé dans ce cas. Franco voulait aller au Real Madrid, c'était son désir ».