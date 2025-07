Transfert à 40M€ : Malaise total au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cas de départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG devrait se tourner vers Lucas Chevalier pour garder ses buts. Dans cette optique, un transfert avoisinant les 40M€ est espéré par le LOSC. Cependant, le fait que le nom du portier français circule avec tant d'insistance du côté du PSG, inquiète Walid Acherchour, visiblement gêné par cette situation.

Depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier est annoncé au PSG et la situation de Gianluigi Donnarumma renforce les rumeurs envoyant le portier du LOSC vers le club de la capitale. Mais Walid Acherchour trouve ce dossier assez bizarre, notamment à cause de l'insistance des informations qui circulent à ce sujet.

Chevalier au PSG ? « Tu me dis le PSG ils vont chercher Chevalier et ils laissent Donnarumma partir, je peux le comprendre. Mais demain on me dit, Chevalier reste à Lille, parce que le cap est trop grand, je peux le comprendre aussi », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.