Transfert à 40M€ : La grosse annonce du Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernièrement, L’Équipe assurait que le Paris FC n’excluait pas de lâcher un très gros chèque pour le recrutement d’un joueur, en vue de son retour en Ligue 1. Ce que dément fermement Pierre Ferracci, président de la formation parisienne, affirmant qu’il ne compte pas faire « de folies » sur le marché des transferts.

En quête de renforts pour son retour en Ligue 1, le Paris FC pourrait-il casser sa tirelire pour mettre la main sur un attaquant ? Selon L’Équipe, l’hypothèse est loin d’être farfelue alors que le promu lorgne notamment Matthis Abline (FC Nantes). Le quotidien sportif assurait dernièrement que la direction parisienne n’excluait pas de boucler un transfert avoisinant les 40 millions d’euros. Ce que dément Pierre Ferracci.

« Qui connaît un petit peu le Paris FC et ses dirigeants sait très bien qu’on ne fera pas de folies » « Des chiffres ne sont pas réalistes. Certains de vos confrères se transforment en attaché de presse pour faire circuler des chiffres sans même nous avoir approché. Qui connaît un petit peu le Paris FC et ses dirigeants sait très bien qu’on ne fera pas de folies, affirme le président du PFC, interrogé par RMC. On respecte les dirigeants de Nantes et nous avons eu une négociation de qualité avec Waldemar Kita et son fils Frank Kita pour le transfert de Moses Simon. La seule chose que je peux dire c’est que concernant les attaquants, nous avons plusieurs pistes prometteuses en termes de qualité des joueurs. Après, nous sommes très attentifs à l’équation économique. Nous ne voulons pas passer pour un club qui fait tout et n’importe quoi car nous avons des investisseurs puissants. »