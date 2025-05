Transfert à 40M€ : Jackpot annoncé à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5M€, Amir Murillo pourrait rapporter bien plus à l’OM cet été. Aston Villa et Newcastle seraient intéressés par le latéral droit âgé de 29 ans, qui, selon le journaliste panaméen José Miguel Dominguez, vaut aujourd’hui 40M€.

« Le souhait du joueur, à l’heure actuelle, est de rester à l’OM car le club va jouer la Ligue des champions. Cependant, l’intérêt et l’offre formelle proposée par Aston Villa, qui va disputer la Ligue Europa, ont failli le convaincre de venir. Newcastle pourrait faire une offre dans les jours à venir, et le club joue la Ligue des champions, ce qui pourrait le convaincre », a déclaré le journaliste panaméen José Miguel Dominguez dans l’émission El Marcador TV.

« Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui »

Selon La Tribune OM, les dirigeants marseillais attendraient au moins 25M€ bonus compris pour se séparer d’Amir Murillo. Mais d'après José Miguel Dominguez, le joueur de l’OM vaut bien plus. « Dites-le comme vous voulez, mais Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui. Il est le joueur le plus coté de la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, ndlr) sur le marché. Et nous sommes fiers d’avoir le meilleur joueur de la CONCACAF qui évolue en Europe, à l’OM. C’est un footballeur complet, avec une cote sur le marché des transferts anglais, le plus cher au monde », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par Le Phocéen.